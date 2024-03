¡Un viaje de diversión! Disney On Ice Magic

El público de Reynosa y El Valle de Texas esta feliz pues del 17 al 21 de abril llega a Payne Arena de Hidalgo, Texas el espectáculo sobre hielo más esperado del año, Disney On Ice Magic in the Stars, ¡donde cada historia comienza con un deseo! e invitan al público a embárcarse en un viaje mágico con Mickey, Minnie y sus amigos a través de las historias eternas de Cenicienta, Aladdin, Toy Story y Cars, y de las favoritas de hoy, como Encanto, Frozen 2 y Moana.

Ademas este espectáculo cuenta con el debut en hielo de Raya de Raya and the Last Dragon y Asha de Wish, y crea recuerdos encantados con Tiana, Rapunzel y las Princesas de Disney. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de las inolvidables aventuras de Disney y Pixar que cobran vida en Disney on Ice que presenta Magic in the Stars.

¡Disney on Ice regresa esta primavera del 2024! Y tu puedes ser parte de ella los boletos ya están a la venta en Payne Arena, recinto que se transformará en un reino de maravillas cuando Disney On Ice presente esta producción completamente nueva con tus personajes favoritos de Disney como nunca antes.

¿Entonces, Qué esperas? ¡Consigue tus boletos, reúne a tu familia y prepárate para experimentar la magia de Disney On Ice presenta Magic in the Stars! Es una excursión que apreciarás para siempre, llena de momentos de asombro, risas y pura magia de Disney.





¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Así que al público de Reynosa y El Valle del Sur de Texas prepárense para vivir una experiencia inmersiva en la que patinaje artístico de vanguardia, acrobacias de alto vuelo, acrobacias inesperadas y deslumbrantes efectos especiales se unen para crear un espectáculo como ningún otro.