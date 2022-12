Disfruta en familia

Ciudad de México

La noticia impactó a sus fans, mientras que varios de sus colegas ya se habían percatado que algo no andaba bien con el actor. Esta enfermedad impide al paciente escribir, leer o hacerlo correctamente, además de no comprender lo que le dicen los demás y a veces sólo poder hablar con monosílabos.

PADECE AFASIA

“Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y tras mucha reflexión, Bruce se retira de una carrera que ha significado mucho para él”, se lee en el texto con el que dieron a conocer la lamentable condición del actor, que en días previos a Navidad aparece junto a su familia y a su exesposa Demi Moore.

APAPACHADO

El actor lidia con un problema de comunicación que lleva implícito uno social; sin embargo, sus hijos y familiares, como su exesposa y amiga, Demi Moore, lo apapachan en esta época navideña.

El paciente afásico, como Bruce Willis, es una persona “normal” en todo, excepto en lo que se refiere al lenguaje, pues no puede escribir, leer o no lo hace correctamente; no comprende lo que le dicen los demás y sólo puede hablar con monosílabos.

PIDEN UN MILAGRO

Hace unos días se dio a conocer que la familia del protagonista de “Duro de matar” pedía un milagro para el actor, pues su estado de salud se estaba deteriorando rápidamente.