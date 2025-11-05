Se vuelve viral

Una imagen que circuló en las redes sociales volvió a encender la polémica sobre las preferencias sexuales y vida íntima de Carlos Rivera.

El fin de semana, varias celebridades compartieron en distintas plataformas digitales imágenes de sus disfraces de Halloween.

Entre los atuendos que captaron la atención de usuarios destacó una fotografía de la modelo Priscila Valverde con Carlos Rivera.

La imagen, aparentemente tomada en una reunión entre amigos por el Día de Brujas, muestra a Rivera vistiendo un ajustado pantalón de piel, un top rosa y un sombrero del mismo color.

La fotografía fue compartida y se viralizó con la frase: "La que no quiere que la relacionen con la comunidad", junto con varios emojis de carcajadas.

Usuarios asumieron como real la imagen e hicieron comentarios para criticar a Rivera, recordando una conversación pública en la que se vio envuelto hace semanas, cuando una Drag Queen española difundió un video en TikTok donde acusó al intérprete de imponer condiciones anti LGBT+.

En medio de ataques y comentarios homofóbicos, seguidores de Carlos Rivera compartieron capturas de pantalla de la publicación original, hecha por la modelo Priscila Valverde, para contrarrestar el impacto de la noticia falsa, y en la que el cantante mexicano aparece vestido con una camisa, chaleco y pantalón negro.