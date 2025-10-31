Aislinn Derbez revive a Aarón Abasolo y causa furor

Aislinn Derbez no perdió la oportunidad de sacar su lado cómico este Halloween: se disfrazó de Aarón Abasolo, el personaje de su papá, Eugenio Derbez, y el parecido causó risas en redes.

La actriz acudió al popular Beliween, la fiesta de disfraces que Belinda organiza anualmente y en la que las celebridades destacan por la producción de sus vestuarios. Aunque suele apostar por el glamour, esta vez Derbez eligió un disfraz más sencillo, pero que muchos calificaron como "el mejor" de la noche.

En su cuenta de Instagram, la ex de Mauricio Ochmann posó con el estilo desairado del personaje, conocido por la frase "Pregúntame, cabr...". Con un top de mezclilla, un short amarrado con una cinta y un gorro negro, imitó los gestos del famoso personaje de su padre. "Pasamos de princesa de Disney a perguuuntame ca...", escribió.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

"Máxima genia", comentó Camila Sodi, mientras que el conductor Capi Pérez lo calificó como un "detallazo". Otros usuarios escribieron: "Estuvo increíble, eres idéntica", "te pareces más a Eugenio Derbez que el mismo Eugenio Derbez", "Encuentra la diferencia, no hay, no existe", "¿cómo le hizo Eugenio para rejuvenecer?", "Eso es trampa, no es disfraz", "no puedo de la risa, amé el disfraz".

¿Quiénes más asistieron a Beliween?

A la fiesta también asistieron figuras como Karol Sevilla, quien se vistió como Megan, la muñeca de terror; Daniela Spalla, que apostó por un look de Morticia; así como Erik Rubín y Mía, además de Bárbara de Regil. El evento combinó misticismo, terror y glamour.