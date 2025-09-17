Muere leyenda de Hollywood

Robert Redford, el chico de oro de Hollywood que se convirtió en un director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos, murió el martes. Tenía 89 años.

Redford murió "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmó la publicista Cindi Berger en un comunicado. No se proporcionó la causa de la muerte.





LA FAMA LLEGA EN 1960

Después de alcanzar la fama en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la década de 1970 con películas como "The Candidate", "All the President´s Men" y "The Way We Were", culminando esa década con el Oscar al mejor director por "Ordinary People" de 1980, que también ganó el premio a la mejor película en 1980. Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el más deseado de los galanes, pero trabajó arduamente para trascender su apariencia, ya sea a través de su defensa política, su disposición a asumir roles poco glamorosos o su dedicación a proporcionar una plataforma para películas de bajo presupuesto.





SUS ROLES

Sus papeles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en "Jeremiah Johnson" y un doble agente en el Universo Cinematográfico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise. Pero su compañero de pantalla más famoso fue su viejo amigo y compañero Paul Newman, en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, un éxito de taquilla del cual el Instituto Sundance de Redford y el festival tomaron su nombre. También se unió a Newman en "The Sting" de 1973, ganadora del Oscar a la mejor película, que le valió a Redford una nominación al mejor actor como un joven estafador en el Chicago de la década de 1930.

Los papeles cinematográficos después de los años 70 se volvieron más esporádicos a medida que Redford se concentraba en dirigir y producir, y en su nuevo papel como patriarca del movimiento de cine independiente en las décadas de 1980 y 1990 a través de su Instituto Sundance.





SUNDANCE

Para 2025, el festival se había vuelto tan prominente que los organizadores decidieron que habían superado Park City y aprobaron la reubicación a Boulder, Colorado, a partir de 2027.

Redford estuvo casado dos veces, más recientemente con Sibylle Szaggars. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales han muerto: Scott Anthony, quien murió en la infancia en 1959 y James Redford, un activista y cineasta que murió en 2020.

Robert Redford nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, un chico de California cuyo cabello rubio y buena semblanza facilitó su camino en cine, TV y teatro.

Jane Fonda

"Fue un duro golpe esta mañana cuando leí que Bob se ha ido. No puedo dejar de llorar. Significó mucho para mí y era una hermosa persona en todos los sentidos. Representó a un Estados Unidos por el que debemos seguir luchando", dijo la actriz.

Morgan Freeman

"Hay personas con las que sabes que vas a hacer clic. Después de trabajar con Robert Redford en Brubaker en 1980, nos hicimos amigos de manera instantánea. Trabajar con él de nuevo en An unfinished life fue un sueño hecho realidad".

Leonardo DiCaprio

"Actor, activista, ambientalista apasionado y campeón de las artes. Su compromiso inquebrantable para proteger nuestro planeta e inspirar el cambio fueron equivalentes a su inmenso talento. Su impacto perdurará durante generaciones".

Antonio Banderas

"Nos deja Robert Redford, un ícono del cine con mayúsculas. Actor, director, productor y fundador del festival de Sundace. Su talento seguirá emocionándonos eternamente, brillando en los fotogramas y en nuestra memoria. DEP".

OSCAR HONORARIO

En 2002, Redford recibió un Oscar honorario, con los organizadores de la academia citándolo como actor, director, productor, creador de Sundance, inspiración para cineastas independientes e innovadores.