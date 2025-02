Demandan a madre de 'Diddy' por fraude e intimidación

Los escándalos persiguen a todos los miembros de la familia de Sean "Diddy" Combs, pues ahora es su madre, Janice Smalls, quien enfrenta una demanda por supuesto fraude, intimidación y ocultación financiera.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, Kirk Burrowes, cofundador de Bad Boy Entertainment, es quien demanda a Janice por su participación mayoritaria en la compañía.

Según documentos legales, Burrowes afirma que en 1996, "Diddy" lo obligó violentamente a ceder su participación del 25 por ciento en la empresa, porcentaje que luego fue transferido a Smalls.

También afirma que el rapero, quien se encuentra en prisión esperando su propio juicio por abuso y agresión sexual, y el abogado de Bad Boy, Kenneth Meiselas, lo acorralaron en su oficina de Nueva York, y que "Diddy" lo intimidó con golpearlo con un bat de beisbol.

Burrowes, quien dice no tener hogar actualmente y estar en serios problemas financieros, señaló que Janice Smalls no estaba físicamente presente, pero que fue quien orquestó el plan y luego fingió no estar al tanto de la situación cuando habló con ella.

El demandante sostiene que a raíz de este altercado fue incluido en una supuesta "lista negra" de la industria musical, "saboteado financieramente y privado de la riqueza que ayudó a generar para el sello".

La demanda, según Daily Mail, exige a Smalls unos 100 mil dólares en ganancias adeudadas, la restitución del 25 por ciento de las acciones de Burrowes, participaciones en las ganancias anuales y una auditoría completa de las finanzas de Bad Boy Entertainment.

En lo que este caso toma su curso, el ex magnate está en la espera del inicio de su juicio el próximo 5 de mayo. El rapero enfrenta cargos por tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas, de los cuales se ha declarado inocente en más de una ocasión.