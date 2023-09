Desestima ´GalI´ dichos en libro

Ciudad de México

El nombre de Galilea Montijo ha dado mucho de qué hablar tras la publicación del libro "Las señoras del narco, amar en el infierno", de la periodista Anabel Hernández, en el que se asegura, según un testimonio, que la conductora era el prototipo de mujer que le gustaba al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Durante la presentación del libro, la testigo asegura, en un audio que expuso Anabel Hernández, que vio físicamente a la conductora en una casa.

"Me subí y vi las cosas de ella. Él estaba entusiasmadísimo en ese momento con ella, porque Galilea es el prototipo de mujer que le gusta, (pero) no el top. Me dijo ´ya hasta le tengo su sueldo´. Y empezó a darle 200 mil dólares en nómina, que significa mensualmente", se oye decir a una mujer de nombre Celeste. Aunque hace un año, cuando se publicó el material "Emma y las otras señoras del narco", Montijo explotó contra la autora y contra los que la estaban difamando a través de un video en el que aparece llorando y con impotencia; en esta ocasión toma otra postura, y aunque descalifica lo que se habla de ella, asegura que ya hasta se ríe ante las injurias.

Galilea Montijo asegura que lo único que le queda por hacer cuando se dicen mentiras sobre ella es reírse. La presentadora en el programa "Hoy" también aplica esa fórmula cuando le aplican el ´hate´ en las redes, es algo que ha aprendido a lo largo de tres décadas de carrera.

"Después de 30 años y de tantas cosas que han dicho, créeme que me río, no me queda más que reírme y decir ´bueno, pues ya, ¿ahora qué van a inventar?´, a lo mejor que soy Galileo, también eso falta", bromeó.

Cuando la cuestionaron sobre lo que se dice de ella en el libro "Las señoras del narco, amar en el infierno", reiteró que tiene la conciencia tranquila porque lo que le ha dado a su familia se lo ha ganado a base de trabajo arduo, y se mostró incrédula al decir que cómo es que a alguien le puede interesar su vida sexual.

"Te lo juro que ya me da risa. Lo único que te puedo decir es que soy una persona que vive muy en paz; me han visto ustedes trabajar durante 30 años, que le he podido dar una vida digna a mi familia, no de lujos, pero sí una vida a través de mucho trabajo, digna. Gracias a Dios pude sacar de trabajar a mi mamá a los 19 años, de lo cual me siento muy orgullosa y me siento muy orgullosa de lo mucho o poco que he hecho. Me llama mucho la atención que mi vida sexual le interesa a alguien; ya tengo qué contarle a mis nietos un día", bromeó antes de irse.

SOBRE LIBRO DE ANABEL HERNÁNDEZ

ISABEL MADOW: ME VALE LO QUE DIGAN SOBRE MÍ Isabel Madow dice que no tiene nada qué esconder y que no le preocupa que se hable de ella, ya está acostumbrada a las especulaciones, así lo comentó en un reciente encuentro con la prensa, donde la cuestionaron sobre la mención que la periodista Anabel Hernández hace sobre ella en el libro "Las señoras del narco, amar en el infierno". Isabel, quien se dio a conocer tras participar en el programa "El Mañanero" y después en el reality show "Big Brother", confesó a Telemundo que ahora sí ya sabe cómo lidiar con la presión de los medios, cosa que no supo hacer hace años, cuando terminó en el hospital debido a la crisis de salud que se desencadenó por culpa de la presión mediática. Enfatizó que entonces estaba "muy verde", no supo manejar los chismes, pero ahora es diferente, por lo que evadió en todo momento la pregunta sobre el libro de Anabel Hernández.