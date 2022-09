Dice adiós al verano

Demi Moore saltó a la fama a finales de los años 80 con películas como "Ghost", "Parasite", "One Crazy Summer", entre muchas otras más, pero ahora la actriz ha decidido incursionar en el mundo de la moda. La expareja de Bruce Willis se unió hace un par de meses con la firma de trajes de baño Andie Swin y juntos crearon una línea completa de bañadores. "Un poco de diversión para tomar el sol. He estado trabajando en algo especial con Andie Swim y no puedo esperar más para compartirlo con el mundo", escribió Demi Moore en un posteo de Instagram.

SUS DISEÑOS

Todos los trajes de baño que ha diseñado Demi Moore cuentan con una inspiración "vintage", e incluso toda la campaña y la producción de fotos simula la misma temática. Recientemente, la actriz se despidió del verano usando algunas de sus creaciones, las cuales presentan colores como el negro, fucsia y blanco.

"¡Demi Moore x Andie ya está AQUÍ! Estamos muy emocionados de compartirles esta colección exclusiva de trajes de baño glamurosos de inspiración vintage. Compra en el link de la bio", escribieron en un posteo en la cuenta de Instagram de la firma Andie.

"BODY POSITIVE"

Andie Swim es una compañía que aboga por la sostenibilidad como filosofía de empresa; además, todos sus diseños buscan plasmar la ideal del "body positive" para que ningún cuerpo se sienta discriminado porque no consigue o porque no "encaja" en una talla de traje de baño específica. En el catálogo de Andie Swin ya se pueden encontrar todos los diseños que crearon junto a Demi Moore, entre los cuales se pueden encontrar siluetas básicas monocolor y otras más atrevidas, en estampados variados y tendencia, como el animal print.

ESPECTACULAR