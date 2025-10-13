Muere estrella ganadora del Oscar

Diane Keaton, la estrella ganadora del Oscar por "Annie Hall", las películas de "El Padrino" y "El Padre de la Novia", cuyo estilo peculiar, vibrante y profundo la convirtió en una de las actrices más singulares de una generación, ha fallecido. Tenía 79 años.

La revista People informó el sábado que la actriz murió en California rodeada de sus seres queridos, citando a un portavoz de la familia. No se disponía de más detalles, y hasta el momento, los representantes de Keaton no han respondido a las consultas de The Associated Press.

La inesperada noticia fue recibida con conmoción en todo el mundo.

"Era divertidísima, totalmente original sin engaños, o cualquier tipo de competitividad que uno esperaría de una estrella así. Lo que veías era quien ella era... oh, la, lala!", dijo Bette Midler en una publicación en Instagram. Ella y Keaton coprotagonizaron "The First Wives Club" ("El club de las divorciadas").

No pienso en mi legado cinematográfico, tengo suerte de haber estado aquí de algún modo, forma o manera. Soy afortunada. No me veo a mí misma como nada más que eso. -Diane Keaton, Actriz

CINTA ICÓNICAS

Keaton era el tipo de actriz que ayudaba a hacer que las películas fueran icónicas y atemporales, desde su fraseo "La-dee-da, la-dee-da" como Annie Hall, adornada con corbata, bombín, chaleco y pantalones caqui, hasta su desgarrador papel como Kay Adams, la mujer lo suficientemente desafortunada como para unirse a la familia Corleone.

Sus actuaciones estelares en la década de 1970, muchas de las cuales fueron en películas de Woody Allen, tampoco fueron un destello pasajero, y continuaría encantando a nuevas generaciones durante décadas gracias, en parte, a una colaboración duradera con la cineasta Nancy Meyers.

Interpretó a una mujer de negocios que inesperadamente hereda un bebé en "Baby Boom" ("¿Quién llamó a la cigüeña?"), a la madre de la novia en el querido remake de "Father of the Bride" ("El Padre de la Novia"), a una mujer recién soltera en "El club de las divorciadas" y a una dramaturga divorciada que se involucra con el ejecutivo musical encarnado por Jack Nicholson en "Something´s Gotta Give" ("Alguien tiene que ceder").

MULTIPREMIADA

Keaton ganó su primer Oscar por "Annie Hall" ("Dos extraños amantes") y luego sería nominada tres veces más, por "Reds" ("Rojos"), interpretando a la periodista y sufragista Louise Bryant, "Marvin´s Room" ("La Habitación de Marvin"), como una cuidadora que de repente necesita cuidados ella misma, y "Alguien tiene que ceder", como una divorciada de mediana edad que es el objeto de atracción de varios hombres .

De una manera muy propia de Keaton, al aceptar su Oscar en 1978, se rio y dijo: "Esto sí es algo".





SUS HITS EN CINE

Keaton hizo su debut cinematográfico en la comedia romántica de 1970 "Lovers and Other Strangers" ("Amantes y otros extraños"), pero realmente se hizo famosa unos años después cuando fue elegida para "El Padrino" de Francis Ford Coppola, que ganó el premio a la mejor película y se convirtió en uno de los films más queridos de todos los tiempos. Sin embargo, dudó en regresar para la secuela, aunque después de leer el guion decidió lo contrario.

Asumió su papel como Kay, con el que nunca se identificó, aunque atesoraba los recuerdos de actuar con Al Pacino.

La década de 1970 fue una época increíblemente fructífera para Keaton gracias, en parte, a su continua colaboración con Allen en roles cómicos y dramáticos. Apareció en "Sleeper" ("El dormilón"), "Love and Death" ("Amor y muerte"), "Interiors" ("Interiores"), "Manhattan", y la versión cinematográfica de "Play it Again, Sam" ("Sueños de un seductor). El drama criminal de 1977 "Looking for Mr. Goodbar" ("Buscando al señor Goodbar") también le valió elogios.

Keaton y Allen también tuvieron una relación romántica, desde cerca de 1968, cuando lo conoció mientras audicionaba para su obra, hasta alrededor de 1974. Después, siguieron siendo colaboradores y amigos. Más tarde apareció en "Radio Days" ("Días de radio"), en 1987, y "Manhattan Murder Mystery" ("Un misterioso asesinato en Manhattan"), en 1993.

SUS LIBROS

También escribió varios libros, como las memorias "Then Again" ("Otra vez") y "Let´s Just Say It Wasn´t Pretty" ("Digamos que no estuvo bien"), y un libro de arte y diseño, "The House that Pinterest Built" ("La casa que Pinterest construyó").

Keaton fue celebrada con un Premio a la Trayectoria del Instituto Estadounidense del Cine (AFI, por sus siglas en inglés) en 2017, y declaró

en ese momento que fue una experiencia surrealista.

"Siento que es la boda que nunca tuve, o la gran reunión que nunca tuve, o la fiesta de jubilación que nunca tuve, o todas estas cosas que siempre evité: la gran fiesta", dijo. "Es de verdad un gran evento para mí y estoy real y profundamente agradecida".

En 2022, "cementó" su legado con una ceremonia de huellas de manos y pies frente al Teatro Chino TCL en Los Ángeles, con sus hijos entre los espectadores.