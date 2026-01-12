Estrellas que han superado la depresión

Detrás de las luces brillantes, el glamour y el éxito en el escenario, la realidad de los artistas a menudo se ve oscurecida por una lucha silenciosa: la batalla contra la depresión. Mientras sus vidas y logros resplandecen en las redes sociales, algunos de las celebridades más admiradas han optado por abrirse y compartir sus experiencias personales con la esperanza de desterrar el estigma que rodea a este y otros problemas de salud mental. Aquí te presentamos a cinco estrellas que han pasado por episodios complejos a lo largo de su trayectoria y han roto el silencio respecto al tema.

MAÑANA SE CONMEMORA ESTA CONDICIÓN

Este 13 de enero marca el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, un trastorno que impacta a alrededor de 280 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de esta conmemoración es sensibilizar sobre esta condición y fomentar una mayor comprensión del trastorno.

ARIANA GRANDE

La intérprete de "Side to side" siempre ha intentado ser transparente con sus seguidores respecto a sus problemas personales. En 2019, Ariana Grande publicó un mensaje en Instagram citando al actor Jim Carrey: "La depresión es tu cuerpo que dice ´no quiero seguir siendo este personaje´". Asimismo, reveló ese mismo año que comenzó a sufrir ansiedad después del atentado en su concierto en Manchester, que dejó 16 muertos y cientos de heridos, y también enfrentó la muerte de su novio Mac Miller. "Mi depresión y ansiedad han estado a niveles muy altos últimamente", escribió, abogando por normalizar el acto de buscar ayuda.

ADELE

La intérprete británica habló sobre su depresión posparto en un artículo para Vanity Fair en 2016, manifestando sus miedos y lucha por sentirse capaz después de dar a luz a su hijo Angelo. Su franqueza respecto al trastorno y la maternidad ha cambiado la versión de la vida perfecta en la industria del entretenimiento.

JUSTIN BIEBER

La voz de "Baby", quien alcanzó la fama a una edad muy temprana, fue una figura controversial en años anteriores. En 2019, Bieber se disculpó por sus acciones y compartió su lucha, describiéndola como un sentimiento de decepción y la sensación de que no podría recuperar su vida. En 2017 tuvo que cancelar su gira mundial debido a su estado. Justin precisó en una conversación con su esposa Haily Bieber que la ayuda de una terapeuta y el cambio de dieta fueron elementales para superar el proceso.

SELENA GÓMEZ

Selena Gómez, la actriz, cantante y empresaria de maquillaje, tuvo que tomar un descanso en 2016 debido a problemas de salud mental asociados al lupus. Su documental "My mind & Me" mostró su lado vulnerable contra la depresión y ansiedad. Desde entonces, lanzó su campaña educativa Mental Health y ha sido defensora de la concienciación sobre la salud mental.

MILEY CYRUS

La cantante estadounidense ha confesado sufrir ataques de pánico. Sufrió uno en pleno concierto del festival Summerfest 2021, interrumpiendo el espectáculo para compartir con honestidad: "Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy (director musical y batería), a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque. Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada. Sé que esto ha sido muy drástico. Es una situación alarmante y terrorífica, y salir de ella también da algo de miedo. Quiero ser honesta, porque siéndolo también siento menos miedo. Estamos permitiendo que la gente nos vea en nuestro estado más vulnerable, aislados, heridos y asustados, y creo que eso es algo que nos empodera. Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar".