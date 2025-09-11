Sigue en problemas legales por acoso sexual

Sigue en problemas legales por acoso sexualLa disputa legal entre Kevin Costner y Devyn LaBella pone en peligro el futuro de la saga Horizon.
El actor Kevin Costner estaría intentando desestimar la demanda en su contra por acoso sexual amparándose en la Ley Anti-SLAPP, que protege la libertad de expresión en asuntos de interés público, según su demandante, Devyn LaBella.
La actriz y especialista en escenas de riesgo presentó documentos legales para oponerse a la moción de desestimación presentada por Costner, la producción y su abogado, Marty Singer, según el medio internacional Deadline.
Los abogados de LaBella argumentaron que la Ley anti-SLAPP no debería aplicarse para bloquear demandas relacionadas con violaciones de protocolos de seguridad en sets de filmación, y que hacerlo podría silenciar a trabajadores de la industria cinematográfica que buscan proteger sus derechos.
"Como medida desesperada, los demandados ahora afirman que la Sra. LaBella pretende interferir con su derecho a la libertad de expresión en relación con sus obras creativas.
"Esto pondría a estos trabajadores a merced de empresas poderosas y directores famosos, y se correría el riesgo de silenciar a quienes intentan reivindicar sus derechos, adquiridos con tanto esfuerzo y creados explícitamente para protegerlos de tales perjuicios", señalaron los abogados en un documento de 21 páginas, previo a la audiencia programada para el 18 de septiembre.
El conflicto legal añade incertidumbre al futuro de la saga Horizon, parcialmente autofinanciada por Costner. La secuela Horizon II aún no tiene fecha de estreno, y los proyectos Horizon III y Horizon IV aún no han comenzado su rodaje.