Sigue en problemas legales por acoso sexual

El actor Kevin Costner estaría intentando desestimar la demanda en su contra por acoso sexual amparándose en la Ley Anti-SLAPP, que protege la libertad de expresión en asuntos de interés público, según su demandante, Devyn LaBella.

La actriz y especialista en escenas de riesgo presentó documentos legales para oponerse a la moción de desestimación presentada por Costner, la producción y su abogado, Marty Singer, según el medio internacional Deadline.

Los abogados de LaBella argumentaron que la Ley anti-SLAPP no debería aplicarse para bloquear demandas relacionadas con violaciones de protocolos de seguridad en sets de filmación, y que hacerlo podría silenciar a trabajadores de la industria cinematográfica que buscan proteger sus derechos.

"Como medida desesperada, los demandados ahora afirman que la Sra. LaBella pretende interferir con su derecho a la libertad de expresión en relación con sus obras creativas.

"Esto pondría a estos trabajadores a merced de empresas poderosas y directores famosos, y se correría el riesgo de silenciar a quienes intentan reivindicar sus derechos, adquiridos con tanto esfuerzo y creados explícitamente para protegerlos de tales perjuicios", señalaron los abogados en un documento de 21 páginas, previo a la audiencia programada para el 18 de septiembre.