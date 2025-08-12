Arrestado en Texas por conducir ebrio

Pee Wee, ex cantante de grupos como Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado este domingo por conducir en estado de ebriedad (DWI), según revelaron estadounidenses, como Texan Report, este lunes.

Irvin Salinas Martínez, nombre real del intérprete, fue detenido en la localidad de Edimburg, en Texas, cerca de las 22:00 horas de este 10 de agosto.

Según reportes, los abogados del también músico se encuentran analizando la posibilidad de que Pee Wee salga lo más pronto posible de prisión bajo fianza.

Hasta ahora, Martínez no se ha proclamado de manera oficial sobre su detención en Texas.