¿Qué ha pasado con Inés Gómez Mont, buscada por autoridades?

La conductora Inés Gómez Mont dejó de compartir fotos de su familia y de su lujoso estilo de vida desde septiembre de 2021, cuando, a través de un comunicado, informó que se estaba preparando junto a su familia para enfrentar un proceso legal.

"A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo se los agradezco de todo corazón. Sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste situación", escribió en ese entonces.

¿Qué ocurrió?

Ahora, a más de tres años de su desaparición en el mundo digital, el nombre de la conductora volvió a convertirse en tendencia, tras la detención de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Esta tarde se dio a conocer la ficha de detención del empresario, en la que se revela que se encuentra en un centro de procesamiento desde el pasado 24 de septiembre, cuando fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a su situación irregular en Estados Unidos.

El documento también explica que Álvarez Puga llegó a territorio estadounidense en enero del 2021 y debía salir del país en julio de ese mismo año. El 9 de julio salió con destino a las Bahamas; sin embargo, un día después regresó por barco y solicitó asilo alegando que era perseguido en México por "sus creencias políticas conservadoras". Este proceso aún continúa pendiente y el empresario está a la espera de una audiencia para que se determine si será liberado bajo fianza o deportado al país.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Pero esta no es la única actualización del caso. En marzo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de la presentadora y de su esposo, además de retirar sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas, por orden de Tribunal Colegiado. Inés, quien debutó en televisión en 1997, se alejó de los foros previo a que estallara el escándalo legal debido a problemas de salud; y es que le fueron extraídos dos tumores de la cabeza, por lo que se refugió en su familia y amigos.

A pesar de que se desconoce su paradero, la conductora ha "aparecido" en algunos programas de televisión, por ejemplo, "Ventaneando". En febrero de este año, fue nombrada por Pati Chapoy como parte de los famosos que le expresaron su pésame por la muerte de Daniel Bisogno.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son considerados prófugos de la justicia, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) los busca por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 2 mil 950 millones de pesos.