"Se fue dormido y resguardado": familia de Eduardo Manzano da detalles sobre el fallecimiento

Con la emoción a flor de piel Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano "El Polivoz", aseguró que su padre tuvo "la muerte del rey", ya que partió de este mundo la noche del jueves a las 11:45 horas.

"Pues se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio lo que sucedió, la muerte del rey, se fue dormido y en un hospital resguardado por médicos", comentó Lalo Manzano a las puertas de la funeraria en la calle de General Prim, donde se velan los restos de su padre.

¿Qué dijo Lalo Manzano sobre la muerte de su padre?

Lalo explicó que a pesar del deseo que todos tenían de que el actor se recuperara, la realidad es que ya se encontraba muy cansado, tanto física como anímicamente, y sobre todo estaban conscientes de que el intérprete de "Gordolfo Gelatino", ya había cumplido su misión en la vida.

"Estaba satisfecho por eso que logró, y nosotros estamos en agradecimiento porque la vida le dio la oportunidad y las capacidades de poder lograr su objetivo, supo a lo que vino este mundo y se fue con honores. En ese sentido él decía que los niños venían a este mundo con mucha fortuna y otros sin ella, y él tuvo mucha fortuna para hacer todo lo que hizo", expresó el también actor.

Detalles sobre la cremación de Eduardo Manzano

Sobre qué han decidido respecto al cuerpo de su padre, Lalo explicó que será cremado para posteriormente llevarlo al lado de sus abuelos. De igual manera compartió que la casualidad le permitió estar en México trabajando, porque él vive en Cancún, y pudo acompañar a su padre en sus últimos momentos, no así sus hermanos Mariela y Ariel, quienes radican en Monterrey; pero se dijo tranquilo y estar enfrentando con entereza esta situación, aunque por momentos la realidad le cae de golpe y no puede evitar llorar.

"Me queda muy claro que nunca se está preparado para el evento real. Somos adultos responsables los hijos, somos personas ya adultas, de repente nos desbordamos y nos ves con la lágrima, sin saber porqué sientes tanto dolor, y de repente estás ecuánime y puedes responder, y luego estás ido, porque es una manera del cuerpo, me imagino, de no sentir dolor", señaló Lalo.

Reacciones de la familia y amigos tras la muerte de Eduardo Manzano

Respecto a quienes han hecho acto de presencia para acompañarlos en este momento, Lalo aseguró que muchos han tenido ese detalle, entre ellos los comediantes Jo Jo Jorge Falcón y Teo González, además de Jorge Ortiz de Pinedo quien fue de los primeros en llegar a la funeraria.

Quien también se dio tiempo de hablar con los medios, fue la hija mayor de Eduardo Manzano, Mariela, quien compartió que la familia decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso, porque los médicos les explicaron que podían realizar algunos procedimientos que alargaran la vida del actor, pero no querían hacerlo sufrir más.

"Quisimos que estuviera tranquilo y en paz, estuvimos mis hijas y yo para que se fuera acompañado y tan amado, le dijimos que soltara, que volará, y la realidad es que nos quedamos muy tranquilos", comentó Mariela.

Recordó que a pesar de que su padre hacía reír a la gente, en la vida diaria era un hombre estricto, disciplinado y responsable, así que ella siguiendo su ejemplo aprendió a ser fuerte y a poner límites, y tiene muy presente una frase que dijo: "mijita, pena los perros que andan sin calzones".