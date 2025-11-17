Admite cirugía para estilizar su cintura

Briggitte Bozzo no tiene problema con dar detalles del procedimiento estético al que se sometió para reducir su cintura; la actriz quien forma parte de "Las estrellas bailan en Hoy", y es pareja de Aarón Mercury, habló abiertamente de la cirugía que ventiló inicialmente Wendy Guevara.

Briggitte Marina Bozzo Arcila, actriz y modelo venezolana presume desde hace un tiempo una diminuta cintura, fruto de una remodelación costal, cirugía donde se "rompen" o manipulan las costillas para fines estéticos.

Bozzo, explicó en entrevista para el programa "Hoy", que aunque tiene el umbral del dolor muy alto, la remodelación costal a la que se sometió recién salió de "La casa de los famosos México 2", sí es dolorosa, pero animó a Wendy Guevara a hacérsela si ese es un deseo.

"Me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita", dijo.