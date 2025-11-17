Admite cirugía para estilizar su cintura

Admite cirugía para estilizar su cinturaBriggitte Bozzo no tiene problema con dar detalles del procedimiento estético al que se sometió para reducir su cintura
Briggitte Bozzo no tiene problema con dar detalles del procedimiento estético al que se sometió para reducir su cintura; la actriz quien forma parte de "Las estrellas bailan en Hoy", y es pareja de Aarón Mercury, habló abiertamente de la cirugía que ventiló inicialmente Wendy Guevara.
Briggitte Marina Bozzo Arcila, actriz y modelo venezolana presume desde hace un tiempo una diminuta cintura, fruto de una remodelación costal, cirugía donde se "rompen" o manipulan las costillas para fines estéticos.
Bozzo, explicó en entrevista para el programa "Hoy", que aunque tiene el umbral del dolor muy alto, la remodelación costal a la que se sometió recién salió de "La casa de los famosos México 2", sí es dolorosa, pero animó a Wendy Guevara a hacérsela si ese es un deseo.
"Me rompieron las costillas para cerrármelas y estar más chiquita", dijo.