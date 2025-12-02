Insiste Lupillo sobre amorío con Belinda

Insiste Lupillo sobre amorío con BelindaEvita confirmar el nuevo romance con la actriz y modelo dominicana Taina Pimentel
Lupillo Rivera insiste en que el supuesto amorío con Belinda sí tiene sustento verídico y, a pesar de la denuncia legal por presunta violencia digital y mediática, "El Toro del Corrido" sostuvo que no tiene nada que ocultar, por eso los hechos están plasmados en su libro "Tragos amargos".
Y así lo puntualizó ante medios: "No existe ninguna mentira, todo fue real. Yo no hice nada malo". Para quienes han criticado y hasta se han burlado de sus memorias referentes a su presunta relación con la cantante y actriz, les hizo saber que "a la gente que no le gusta mi libro ni mi historia, que no la lean, que vayan mucho a la ching*da, así de fácil".
De la contrademanda a la intérprete por quien hasta se hizo un tatuaje, en pocas palabras dijo que "todo sigue adelante", y cuestionado por el hecho de llegar a un punto conciliatorio legal, expresó que no ha tenido contacto con la cantante: "No, ninguno. Estamos esperando nada más".
De su actual relación con la actriz y modelo dominicana Taina Pimentel, Rivera evitó confirmar el nuevo romance.