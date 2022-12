Desmiente polémica de boda en secreto

Ciudad de México

De acuerdo con la información publicada este pasado martes, el cantante y Rincón habrían iniciado su relación en 2017 y tras dos años juntos decidieron convertirse en esposos y mudarse a Texas, para evitar que su amor saliera a la luz.

ROMPE EL SILENCIO

Aunque ninguno de los dos había hecho ninguna declaración al respecto, esta tarde Pepe Rincón rompió el silencio y entrevista para el programa "Ventaneando" explicó que todo lo que la revista cuenta es completamente falso: "Lo que está revista publica es una completa difamación", dijo.

Asimismo, adelantó que emprenderá acciones legales contra el medio de comunicación y que piensa llegar hasta las últimas consecuencias: "Vamos, obviamente, a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales). Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias", agregó.

Antes de finalizar con la plática, Pepe también reveló cuál fue la reacción del artista al enterarse su supuesto matrimonio y dejó en claro que para Pee Wee este tema es tan irrelevante que no piensa hacer nada al respecto.

"Nos atacamos de la risa. Me dice él: ´a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones´", finalizó