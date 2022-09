Desmiente Alejandra Guzmán fracturas tras caída en concierto

A través de un comunicado, el equipo de la intérprete de "Mala Hierba" reportó que afortunadamente el incidente no pasó a mayores, por lo que "La Guzmán" ya se encuentra en recuperación.

El comunicado llegó acompañado de un audio grabado por la cantante, quien dio a conocer qué fue lo que le ocurrió durante su presentación.

"Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mi y por mandarme tantas bendiciones, realmente estoy bien.

"Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha, tengo dos protesis y pues, a veces puede pasar. Nunca me había pasado pero en el Kennedy Center me pasó", dijo la hija de Silvia Pinal.