Desfile de ángeles

Ayer se realizó el Victoria´s Secret Fashion Show 2025, uno de los eventos de moda más importantes de la temporada, en donde las modelos más cotizadas desfilaron por la pasarela.

El show musical de Los Ángeles de Victoria´s Secret contó con el ritmo latino de Karol G, que por primera vez se sumo al espectáculo, y a ella se unió la leyenda del hip hop, Missy Elliott.

Jasmine Tookes

Candice Swanepoel

Esta edición también contó con K-Pop a cargo de la banda Twice.

El la pasarela desfilaron Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, así como Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid y Joan Smalls, quienes ya habían participado en ediciones pasadas de esta pasarela. Otros nombres que se hicieron presentes fueron Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbara Ferreira y Anok Yai.

Karol G

Adriana Lima

Este Victoria Secret Fashion Show 2025 además de ser glamuroso, con más bombshells y más sexy que nunca, estuvo lleno de glitter en las pasarelas, siendo la fiesta más sexy del año.

Tras años de transformación, el icónico desfile volvió a reunir a las modelos más reconocidas del mundo y a una nueva generación de "ángeles" en una pasarela que redefinió la sensualidad y el empoderamiento femenino

Angel Reese