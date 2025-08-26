Desea abrir a Oasis

La más reciente gira de Oasis es un éxito, agotando entradas en países donde van Por esta razón, Robbie Williams, han manifestado su interés en unirse al grupo como teloneros.

Durante los años 90, Williams y Liam Gallagher tuvieron un conflicto, donde ambos se insultaron públicamente. Ahora el intérprete de "Rock DJ" dice dejar atrás los conflictos del pasado para ser su telonero.

El cantante en entrevista , dijo: "No somos exactamente amigos, pero no creo que seamos enemigos (...) Yo abriría un concierto de Oasis", dijo Robbie Williams.

La estrella de pop reconoció que la banda conformada por Liam y Noel Gallagher vive su mejor momento y admitió que no puede competir con ellos en este instante.

"En este momento que están viviendo, son omnipresentes y están en su máximo esplendor (...). No puedo competir con eso. Así que abriría un concierto de Oasis".

Antes de iniciar su carrera en solitario, Robbie formó parte de la banda Take That, con la que lanzó éxitos como "Relight My Fire", "A Million Love Songs" y "Everything Changes", entre otros.

Al dejar el grupo para comenzar su carrera como solista, Robbie Williams y Oasis coincidieron en el Festival de Glastonbury en 1995, donde fue invitado a subir al escenario a bailar. A partir de este momento comenzaron su amistad.

Su enemistad comenzó cuando, durante una entrevista, Noel Gallagher de Oasis se refirió a Robbie como "el bailarín gordo de Take That".







