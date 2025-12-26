El sorprendente detalle en "Mi pobre angelito"

A un día de haber celebrado la Navidad, el largometraje clásico de la temporada festiva, "Mi pobre angelito", se ha vuelto tendencia a nivel mundial.

La película protagonizada por el actor estadounidense, Macaulay Culkin, sigue la historia de Kevin McCallister, un niño de 8 años quien es olvidado por su familia -que parte a un viaje a París- y despierta creyendo que su sueño de vivir solo se ha hecho realidad. Sin embargo, su entusiasmo se desvanece cuando descubre que un par de ladrones pretende robar su casa y desafiarlos quedará en sus manos.

Esta comedia de 1990 no ha dejado de ser un clásico navideño y es una de las películas familiares a la que millones de personas recurren hasta la fecha.

¿Qué revela el detalle oculto de la película?

En días recientes, "Mi pobre angelito" ha cobrado relevancia en redes sociales, pues millones de usuarios están comentando sobre un detalle que muy pocos notaron de la película.

Se trata de una escena al inicio, cuando Kevin, furioso con su hermano mayor, Buzz, comienza una pequeña pelea y al momento de correr hacia él "atacándolo", ambos tiran los vasos de leche sobre los boletos de avión, que estaban encima de una de las barras de la cocina.

El momento clave está inmediatamente después, cuando el papá de Kevin intenta limpiar la leche derramada lo más rápido posible, toma las servilletas empapadas y las tira a la basura; sin embargo, al prestar atención a la escena se puede ver cómo "accidentalmente" también toma el boleto de avión de Kevin y lo coloca en el basurero.

Impacto de la escena olvidada en redes sociales

Esta escena ha causado furor entre usuarios en redes, quienes comentan que llevan años viendo la película y jamás habían notado este pequeño detalle.

Por otro lado, hay internautas que defienden que este momento no se trata de únicamente de un detalle o una pista dentro de la narrativa, sino de un punto crucial en la trama de la película.