Mariah Carey y Oasis, nominados a Salón del Rock & Roll 2025

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció sus nominados para 2025, y entre los nombres más destacados se encuentran Mariah Carey, Oasis y Cyndi Lauper.

La lista de 14 artistas también incluye a Chubby Checker, OutKast, Phish, Maná, Soundgarden, Bad Company, Joe Cocker, Billy Idol, Joy Division/New Order, The Black Crowes y The White Stripes.

Ocho de estos artistas han sido nominados por primera vez, entre ellos The Black Crowes, OutKast, Billy Idol y Maná, banda mexicana que se convirtió en el primer grupo de habla hispana en alcanzar este reconocimiento.

Mariah Carey, una de las artistas pop más influyentes, cuenta con 19 éxitos en el número uno del Billboard Hot 100, mientras que Chubby Checker es reconocido por inmortalizar el clásico "The Twist", una de las canciones más populares en la historia del Rock & Roll.

Entre los nominados también se encuentran Oasis y The Black Crowes, dos bandas marcadas por la intensa relación entre hermanos. Oasis fue una de las agrupaciones británicas más importantes de los 90 con temas icónicos como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger", mientras que The Black Crowes consolidaron el rock sureño con su álbum Shake Your Money Maker.

Cyndi Lauper, conocida por éxitos como "Time After Time" y "Girls Just Want to Have Fun", también figura en la lista, al igual que OutKast, el influyente dúo de hip-hop que redefinió el género con su innovación y múltiples premios Grammy.

Por primera vez, una banda de rock en español ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll. Maná, que ha llevado la música latina a los escenarios más importantes del mundo, se une a la selecta lista de artistas hispanos que han sido reconocidos en esta institución, donde solo figuran Carlos Santana y Richie Valens.

Los artistas seleccionados para la inducción se anunciarán en abril, junto con los elegidos en categorías especiales como Influencia Musical y Excelencia Musical. La ceremonia se llevará a cabo en Los Ángeles este otoño.

En la edición pasada, figuras como Cher, Mary J. Blige, Foreigner y Ozzy Osbourne fueron incorporadas al Salón de la Fama. Ahora, la expectativa crece por conocer quiénes se sumarán a la historia del Rock & Roll en 2025.