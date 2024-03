Chiquis comparte detalles sobre su nuevo álbum y gira musical

CIUDAD DE MÉXICO — Chiquis compartió "Diamante", el primer adelanto de su nuevo álbum, como preparativo para su próxima gira, en la que debutará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y recorrerá varios estados de Estados Unidos en el verano.

"Ya lo había decretado el año pasado cuando estuve en el Lunario", dijo sobre su concierto del 3 de noviembre en el auditorio, uno de los escenarios más importantes de México. "De hecho lo tuve ahí en mi 'vision board', tengo una pared donde pongo las metas, las cosas que quiero lograr y ahí estuvo por mucho tiempo, como casi tres años".

Chiquis ya tuvo una probada de lo que le espera con un público mexicano multitudinario en el escenario principal de la primera edición del festival Arre de música regional mexicana en la capital.

"Estoy muy contenta, un poco nerviosa, pero más que nada, más emocionada y estoy muy agradecida y nada, voy a dar lo mejor de mí", dijo. "La gente que va a estar ahí es la gente que tiene que estar ahí".

En Estados Unidos su gira es producida por Live Nation, la llevará en mayo, junio y julio por ciudades como El Cajón, Albuquerque, Houston, Atlanta, Indianápolis, Inglewood y Fresno, entre otras.

"He soñado por mucho tiempo tener una gira como esta", señaló. "Estoy feliz, estoy emocionada, me siento muy lista, ya tengo desde el año pasado que me siento diferente y me siento capaz".

Se presentará en foros más grandes y en ciudades donde no se ha estado en mucho tiempo como Atlanta y Chicago.

"Gracias a Dios, pero creo que ya es el tiempo, si no pasa este año es porque no va a pasar, así que dije 'yo me voy a aventar'", apuntó.

Como toda gira, implica preparativos. En su caso, una dieta de depuración de 90 días que comenzó el 1 de enero en la que dejó de consumir alcohol, carne roja y, lo más difícil, el café.

"Son cosas que amo y dije voy a sacrificar estas cosas para estar lista en todos los aspectos, emocional, físicamente, espiritualmente; para mí esas cosas son muy importantes, así que esa es una forma muy grande en la que me estoy preparando", señaló.

Otro de los aspectos que le ha ayudado a perfeccionar sus actos, además del ejercicio físico y vocal, es escribir.

"Escribir nomás mis pensamientos, dejarlos fluir, lo que estoy sintiendo en cierto momento y de ahí surgen ideas para el disco, para la gira, eso me ha ayudado mucho a prepararme mentalmente estoy súper enfocada ahorita", apuntó. "Me encanta cómo me estoy sintiendo, siento mucha claridad mental".

"Diamante", que lanzó el jueves por la noche, es una canción de banda-corrido que compuso Chiquis junto con Luciano Luna, Ulises Lozano y Richard Bull. Destaca su instrumentación con tololoche, trombones, trompetas, charchetas y requinto. Es uno de los temas principales de su próximo álbum, pero los fans tendrán que esperar al próximo mes para ver su video, pues tuvo que cambiar la fecha de rodaje por mal clima.

"Creo que les va a gustar, es algo muy diferente para mí", dijo sobre el tema.

Chiquis reveló que escogió el título de "Diamantes" para su álbum como una metáfora del potencial de la gente.

"Que sepan que son diamantes porque son resilientes y porque también los diamantes se hacen y se crean en tierra, debajo de presión y brillamos; no nada más yo, todos, tenemos una luz interior que tenemos como que resaltar y enfocarnos en eso", señaló.

Planea lanzar el álbum en mayo.

"Ya casi está", señaló. "Soy muy detallista. Prefiero que se tarde el disco en salir a nada más soltar algo nomás porque sí".

Escuchó cerca de 100 canciones, de las cuales eligió 30 para que fueran sus diamantes, por lo que no descartó que pueda tener una segunda parte, su única condición es que sean temas que dejen una huella perdurable. "Los diamantes son para siempre y quiero que esas canciones sean para siempre", apuntó.

Además de los instrumentos clásicos de los corridos y banda, Chiquis quiso incluir en este álbum otros que le recordaban a su fallecida madre Jenni Rivera.

"Es lo que me tiene más emocionada, yo tuve como un sueño y no vi a mi mamá, es lo más raro, no vi a mi mamá en el sueño, pero la escuché y escuché instrumentos que tengo, como que me acordaba yo de cuando estaba chiquita que mi mamá escuchaba música instrumental y me acordé mucho de eso", señaló. "Es una canción hermosa, creo que es la más difícil que he grabado hasta ahorita, pero estoy jugando con diferentes instrumentos", agregó sobre uno de los temas que incluye saxofón.

Recientemente, Chiquis, cuyo nombre verdadero es Janney Marin, presentó una demanda en el condado de Miami-Dade en Florida contra su tío Juan Rivera Saavedra por difamación luego de que él la acusara de no darle crédito al coautor de su canción "Abeja reina", Robert "Bobby" Castro y de no pagarle la parte correspondiente.

Rivera Saveedra también afirmó haber participado en la creación de la canción, declaraciones que son falsas de acuerdo con la demanda. Chiquis ha pedido una indemnización por 1 millón de dólares por los daños sufridos.

"Es algo que está pasando, es muy real", dijo Chiquis sobre el caso. "Es algo triste, pero necesario, es lo único que quiero decir, se lo dejo en las manos de Dios".