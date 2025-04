Cancionera, el disco de Lafourcade que reafirma su plenitud

Cancionera, el nuevo disco de Natalia Lafourcade, que saldrá a la luz el 24 de abril, no solo es un reflejo de su álter ego artístico, es también un homenaje a los grandes cantantes que han sido referente en su carrera y un homenaje a ella misma.

Además, también representa para la cantautora la reafirmación de su plenitud y la necesidad de volver a la intimidad de su voz y su guitarra, protagonistas del espectáculo de la nueva gira, "Cancionera Tour", que complementará la promoción del álbum.

"Es un disco que ocurre en un momento de mi camino con esas preguntas existencialistas sobre si soy feliz, y, sí, me vino a reiterar que amo mi camino, que lo agradezco profundamente y que me siento útil en el mundo porque me puedo dedicar a la canción, a la música. 'La 'Cancionera', que es el primer sencillo, me inspiró a realizar el disco completo y a titularlo igual, nació en febrero del año pasado.

"El tema nació para mi cumpleaños número 40, cuando hacía un texto para agradecer a todos los invitados a mi festejo. Cuando lo hacía me preguntaba, si ya llegué a los 40 ¿qué sigue y a dónde iré en la probable siguiente mitad de mi vida?

"Me encontré con que me siento plena y quise hacer un homenaje a las cancioneras y cancioneros que me han inspirado a ser cancionera también", platicó la artista en conferencia de prensa desde el Museo Franz Mayer, en Ciudad de México.

La producción de Cancionera, con 14 temas, las cuales fueron grabadas de manera análoga, sin interrupciones ni ediciones, corrió a cargo de la misma cantautora y Adán Jodorowsky, con quien trabajó anteriormente en el álbum De Todas Las Flores (2022).

"Tuvimos 18 músicos en el estudio, grabamos sin trucos y el resultado me gustó mucho, así quería este homenaje a las cancioneras y cancioneros como Chavela Vargas, Agustín Lara, Celia Cruz, Billie Holiday, que han sido mis referentes para convertirme en lo que soy.

"En el disco hay una canción que se llama 'Mascaritas de Cristal', es básicamente una confrontación conmigo misma. Habla de la lealtad y creo que a mis 40 años he logrado serme fiel la mayor parte del tiempo y quiero continuar así, porque no quiero que la vida se me pase sin darme cuenta o hacer cosas que en verdad no deseo", agregó la veracruzana.

Para este disco, Natalia Lafourcade contó con la colaboración de artistas como El David Aguilar, Israel Fernández y Diego del Morao, entre otros.

Su gira "Cancionera Tour" comienza el 23 de este mes en Xalapa, Veracruz, luego, el día 26 continuará por Monterrey, el día 30 por Querétaro.

Mientras que el 2 de mayo llegará a Ciudad de México (a donde regresará el 9 y 11 de septiembre) y el día 4 en Guadalajara.

Su recorrido continuará en Estados Unidos y Canadá.

Agéndalo

¿Qué?

Concierto de Natalia Lafourcade.

¿Dónde?

Auditorio Metropolitano, en Obreros de Cananea 747, en Zapopan.

¿Cuándo?

Domingo 4 de mayo, a las 20:00 horas.

¿Cuánto cuesta?

De 950 a 4 mil 322 pesos, en taquillas del inmueble y Ticketmaster.