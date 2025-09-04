Aplaude a la suprema Corte de Justicia de la Nación

Sasha Sokol celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó dos tesis de jurisprudencia en casos de abuso sexual infantil, las cuales son obligatorias desde el 1 de septiembre para todos los jueces y tribunales del País.

La cantante destacó que la tesis 200/2025 establece que las relaciones impropias entre menores de edad y adultos constituyen un hecho ilícito, al tratarse de violencia sexual, y que las víctimas tienen derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos.

Por su parte, la tesis 201/2025 determina que la acción para solicitar la indemnización es imprescriptible, protegiendo así los derechos de acceso a la justicia y a una reparación adecuada, sin que el paso del tiempo pueda limitar la posibilidad de reclamar justicia por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o adolescencia.

La ex integrante de Timbiriche resaltó que estas decisiones se tomaron en la última sesión histórica de la Primera Sala de la SCJN, y celebró que se sumen al legado jurisprudencial herramientas que amplían los derechos de las víctimas y fortalecen un sistema judicial más humano y protector.

Cabe recordar que Sasha Sokol denunció abuso por parte del productor Luis de Llano Macedo cuando ella tenía 14 años de edad.