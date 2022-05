Denuncia en Instagram

EN REDES

Luego aparecieron en sus historias un par de fotografías de ella, mostrando su rostro de abajo hacia arriba, donde se podía apreciar uno moretones en la zona de mandíbula, acompañada del mensaje: "Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma".

Horas después Paula volvió a su cuenta de Instagram y pidió que no se creyera todo lo que sale en la televisión, que los programas de "chismes" sacan de contexto todo, con una imagen de su rostro serio con el cabello en las mejillas y usando una gorra blanca.

Ana Bárbara quien fuera su madrastra por algunos años, ya que contrajo matrimonio con José María Fernández padre de Paula, se manifestó al respecto en el programa Ventaneando, asegurando que le pesa mucho no poder estar cerca de ella, debido a que no es su madre biológica y que legalmente no tienen ningún derecho, pero que desea que se encuentre bien y que tanto ella como sus hermanos María y José Emilio saben que cuentan con ella en el momento que lo deseen.