Jeremy Renner enfrenta acusaciones de acoso sexual por Yi Zhou; el actor responde

Jeremy Renner se encuentra en medio del escándalo, luego de que la cineasta china Yi Zhou lo acusara de acoso sexual y amenazas.

El protagonista de "Avengers" es señalado por la cineasta Yi Zhou de haber recibido mensajes sexualmente explícitos y un intento de intimidación. Según el testimonio de Zhou, el incidente ocurrió en junio pasado, después de colaborar con Renner en un documental.

La cineasta compartió una serie de mensajes en redes sociales en las que aseguró que Renner comenzó a enviarle imágenes íntimas sin su consentimiento. Después de confrontarlo, el intérprete de Hawkeye la amenazó con llamar a migración.

La cineasta acompañó sus declaraciones con fragmentos de conversaciones, mensajes y fotografías; sin embargo, el actor ya respondió a los señalamientos. En un comunicado enviado a la revista "People", el equipo legal de Renner calificó los señalamientos de falsos y altamente difamatorios. Incluso, aseguraron que las declaraciones de Zhou responden a un resentimiento personal, luego de que su cliente rechazó sus insinuaciones románticas.

Mediante su abogado, Renner admitió que existió un breve encuentro, pero este fue consensuado; después de eso, Zhou habría comenzado a hostigarlo. "Los hechos reales son que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses sin ninguna reciprocidad por parte de mi cliente, aparte de un único encuentro breve el 12 de julio de 2025", afirma el equipo legal.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha respondido al comunicado del abogado, aunque, en su publicación inicial, pidió seguir luchando por el movimiento Me Too.

Esta polémica llega en un momento de aparente recuperación para Jeremy Renner, quien a principios de 2023 sufrió un grave accidente con una máquina quitanieves. Tras meses de rehabilitación, el actor había retomado recientemente su carrera y promocionado nuevos proyectos.