Pide que se desestime demanda por acoso

La especialista en escenas de riesgo asegura que fue obligada a participar en una escena de violación no guionada durante el rodaje de la serie de películas Horizon.

Costner solicitó desestimar la demanda, asegurando que la escena fue segura, en tanto su equipo legal presentó declaraciones de otros miembros del equipo que contradicen la versión de LaBella.