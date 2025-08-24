Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, Enrique Hernández Miranda, resolvió vinculación a proceso a Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Jr., aunque ordenó su liberación inmediata.

El exboxeador tendrá prohibido salir del país y la restricción de acercarse a los agentes de la Policía Federal Ministerial que se encuentran en la causa penal 15/2023 donde se le imputan hechos vinculados a la delincuencia organizada.

La audiencia inició a las 17:00 horas y culminó a las 20:08 horas (hora del Pacífico) de este sábado 23 de agosto, donde el imputado compareció ante el juzgador de manera virtual.

El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria por lo que será el próximo 24 de noviembre cuando se celebre la próxima audiencia.

"Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada", expresó Julio César Chávez durante la comparecencia.

A la salida de la audiencia, el abogado del pugilista, Rubén Fernando Álvarez del Castillo explicó a los medios de comunicación, que "la medida de la libertad era inmediata, por lo que podría salir esta misma noche".

El hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez tiene en México una orden de arresto emitida desde marzo de 2023 por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas, derivada de una investigación iniciada en 2019.

El pasado 2 de julio, fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE) poco después de su pelea contra Jake Paul en California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró un inmigrante ilegal y una amenaza para la seguridad, al mismo tiempo que se encontraron declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

Tras pasar unos 46 días en custodia del gobierno de Estados Unidos fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas la noche del 18 de agosto de 2025, por la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con un fuerte dispositivo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, donde se encuentran reos de máxima seguridad relacionados con narcotráfico o lavado de dinero.