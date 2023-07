Pide Adele que ´¡Dejen de lanzar cosas!'

Ciudad de México

La cantante británica detuvo su espectáculo para hablar sobre esta ola de ataques e incidentes que han herido o sacado de onda a los artistas y fue clara sobre que no va a consentir estos actos.

"Tirando mierda en el escenario, ¿los has visto? Te reto. Te reto a que me tires algo. ¡Te mataré!", asegura la intérprete de "Hello" en un video publicado en TikTok.

La artista agregó que parece que a los asistentes se les está olvidando "la etiqueta del espectáculo" en la actualidad.

"Yo... no se atrevan, no se atrevan a arrojarme nada", dijo con una risita. "¡Dejen de lanzar cosas al artista!".





Mientras tanto, Adele sacó un lanzador de camisetas para ofrecer mercancía oficial gratis a los afortunados asistentes al Caesars Palace de Las Vegas.