Defiende a su patria

No obstante, al actor de telenovelas como Clase 406, Lola: Érase Una Vez, Teresa y Santa Diabla le molesta que los extranjeros vean peligroso a nuestro País.

"A mí me molesta estar en el extranjero y que cuando saben que soy mexicano... (pregunten) ´Ah, oye, ¿es peligroso..?´ Creo que no está bueno solamente dar esa visión de nuestro País, de nuestra gente... ¡cuando somos uno de los países más maravillosos del Planeta!

AMA SU PAÍS

"La gente en el exterior lo ve así (peligroso). Entre más viajo, me encuentro, por un lado, con: ´Wow, México´, y por el otro: ´Oye, ¿es peligroso?´. En cualquier parte del mundo hay lugares peligrosos...", enfatiza Díaz, quien estrena este jueves por STARZPLAY la serie policiaca Toda la Sangre, basada en la novela homónima del escritor mexicano Bernardo Esquinca.

No obstante, la estrella de No Manches Frida 2 espera muy pronto poder anunciar en qué fecha y por qué ventana podrá verse su serial Reconexión, con el que, precisamente, desea mostrarle al mundo, y a los propios mexicanos, un México que no es como lo pintan generalmente las noticias internacionales.

ALISTA QUANTICO

"Vamos a mostrar la esencia de este País, ya filmamos 10 Estados, de manera independiente, y estoy feliz de que ya encontró casa y estamos preparando los próximos 10 Estados".

El actor de la serie Quantico adelanta que este show, con el que pretende recorrer todo el territorio nacional, es complejo porque muestra lugares, comida, personas y cultura.