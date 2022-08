Acusan a Depp y Beck de plagiar un poema en su álbum '18'

"'Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor y que Dios bendiga a la dama que me invitará a un trago. Hattie, de caderas anchas, se volvió hacia Nadine con una carcajada y dijo: 'Lo que ese hijo de puta realmente necesita, es un baño'", se lee en el poema.

La canción del álbum 18, "Sad Motherfuckin' Parade", incluye líneas como:

"Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor", "Dios bendiga a la dama que me comprará un trago" y "Lo que ese hijo de puta realmente necesita, es un baño".

"Las únicas dos líneas que pude encontrar en todo el artículo que contribuyeron los artistas son 'Big time motherfucker' y 'Bust it down to my level'", explicó Jackson a Rolling Stone.

"Todo lo demás es de la autoría de Slim y se puede evidenciar en mi libro. Nunca me he encontrado con algo como esto.

"He estado publicando cosas durante 50 años, y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su nombre", concluyó Bruce.