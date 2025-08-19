Aclara polémica

Después de afirmar que la guerra entre Israel y Palestina afectó indirectamente el rendimiento de taquilla de su película Blancanieves, algo que le trajo duras críticas hace unos días, la actriz Gal Gadot intentó aclarar mejor sus palabras.

"Fue un honor para mí participar en una entrevista extraordinaria con entrevistadores inspiradores, cuyas preguntas llegan directamente al corazón. A veces respondemos a las preguntas desde una perspectiva emocional", escribió Gadot, de 40 años, en sus historias de Instagram, este domingo.

"Cuando se estrenó la película, sentí que quienes están en contra de Israel me criticaron de una manera muy personal, casi visceral. Me vieron, ante todo, como israelí, no como actriz. Esa es la perspectiva desde la que hablé al responder a la pregunta".

CONTROVERSIAL

Gadot, quien proviene de Israel, interpretó a la Reina Malvada en la polémica adaptación de acción real de Blancanieves, junto a Rachel Zegler en el papel principal.

La película, que tuvo muchas controversias desde su producción, se estrenó en cines en marzo pasado, pero tuvo un rendimiento de taquilla significativamente inferior al de su presupuesto de 200 millones de dólares.

Gadot apareció recientemente en el programa The A Talks, que se emitió en el canal israelí Keshet 12, y respondió a una pregunta sobre por qué la película se consideró un "fracaso rotundo" en la industria.

SU DECLARACIÓN

"Estaba segura de que esta película iba a ser un gran éxito, y entonces llegó el 7 de octubre", declaró Gadot, según The Jerusalem Post, en referencia al ataque terrorista de Hamás de 2023. "Lo que está sucediendo en todo tipo de industrias, y también en Hollywood, es que hay mucha presión sobre las celebridades para que se pronuncien en contra de Israel".

Tras recibir una oleada de mensajes negativos por sus declaraciones, Gadot aclaró este domingo que las perspectivas antiisraelíes no fueron en realidad las culpables del desempeño en taquilla de la cinta de Disney.