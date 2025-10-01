Pierde un oído

El cantante Lupillo Rivera reveló que desde hace tiempo padece pérdida auditiva, pero hasta ahora tomó la decisión de hacerlo público.

Tras declarar en un programa de televisión el daño que lo aqueja, el cantante ha estado posteando varios mensajes al respecto a través de sus redes sociales.

"La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar.

Hace tiempo empecé a perder el oído... ya no escucho nada de un oído, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele... a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma", escribió el famoso en su IG, al pie de un collage de imágenes.

Aunque en su texto no especificó cuál es su oído afectado, durante el programa de televisión donde habló del tema mencionó que era el izquierdo.