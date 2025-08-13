Toma precauciones ante Donald Trump

Toma precauciones ante Donald TrumpJimmy Kimmel anunció que obtuvo la ciudadanía italiana, una decisión que muchos interpretan como una preparación para abandonar Estados Unidos
Jimmy Kimmel anunció que obtuvo la ciudadanía italiana, una decisión que muchos interpretan como una preparación para abandonar Estados Unidos si la situación política bajo la presidencia de Donald Trump se vuelve insostenible.
El presentador, de 57 años, afirmó que la realidad política con Trump "es mucho peor de lo que a él le gustaría" y calificó la situación como "simplemente increíble".
"Sí obtuve la ciudadanía italiana. Lo que está pasando es tan malo como pensabas. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él le gustaría", declaró. Y reconoció que muchas personas a su alrededor están buscando obtener una segunda ciudadanía como una medida de precaución ante el nuevo mandato presidencial.