Muere asistente de dirección de "Emily en París"

Recientemente se dio a conocer la fecha de estreno de la quinta temporada de la serie de Netflix "Emily en París", la cual inició su filmación en mayo pasado. Sin embargo, este sábado el equipo de producción informó sobre el deceso de uno de los miembros del set.

Se trata del asistente de dirección, Diego Borella, quien falleció en pleno rodaje del final de temporada de la serie en Italia. Según las declaraciones oficiales, Borella se desplomó de forma repentina mientras el equipo preparaba una escena en el "Hotel Danieli" de la ciudad de Venecia el pasado 21 de agosto, generando confusión y alarma entre los presentes.

"Estamos profundamente entristecidos por la repentina pérdida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con su familia y seres queridos en este momento tan difícil", declaró un portavoz de Paramount Television Studios para el medio US Weekly.

A pesar de los intentos de reanimación por parte de elementos del servicio médico, Borella perdió la vida al instante, alrededor de las 19:30 horas del día. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la causa de su deceso se debe a un presunto ataque al corazón.

Nacido en Venecia en 1978, Diego Borella, construyó una carrera sólida en el mundo de la dirección televisiva y la producción audiovisual, estudiando en las ciudades más grandes del mundo, como lo es Roma, Londres y Nueva York.

Dentro de la industria, trabajó como asistente de dirección, participando en distintas producciones internacionales como la serie italiana "DOC - Nelle tue mani" en 2020.

Borella también incursionó en el ámbito de las artes visuales y la literatura, publicando con éxito algunos cuentos de fantasía, haikus, poemas y obras de teatro, afirmando su pasión por la escritura y el mundo de la ficción.

Así mismo, su amigo y colega, Mattia Berto compartió un mensaje en el medio Daily Mail: "Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y tenía mucho talento. Su vida se ha truncado prematuramente, así que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza".

Este trágico suceso provocó que las grabaciones se detuvieran de manera temporal, por respeto y privacidad de los involucrados, sin embargo, la filmación se reanudó este sábado.