Jacques Audiard está decepcionado de Karla Sofía Gas

Jacques Audiard, se pronunció por primera vez sobre la polémica que rodea a Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta "Emilia Pérez", tras viralizarse algunos de sus antiguos tuits en redes sociales.

En los últimos días, la actriz española fue acusada de difundir mensajes racistas, xenófobos y de odio a través de unos mensajes que publicó en 2020. En ellos, Gascón hablaba de temas tan sensibles como la muerte de George Floyd a manos de policías estadounidenses, por lo que rápidamente se convirtió en el blanco de fuertes críticas y ataques.

Ahora, Audiard lamentó que el escándalo que se ha generado le esté robando foco al trabajo que se hizo en la pantalla. Incluso, se dijo sumamente decepcionado por los comentarios de la actriz, los cuales calificó como "inexcusables".

"Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos... y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Porque lo que dijo es inexcusable", dijo.

El cineasta francés también reveló que no ha mantenido ningún tipo de contacto con Gascón desde que estalló la controversia, y que no tiene intenciones de hacerlo:

"No quiero hablar con ella. Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir. No entiendo ¿por qué se está haciendo daño a sí misma?, y lo que tampoco entiendo es ¿por qué está haciendo daño a personas que eran muy cercanas a ella? Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño", agregó.

Según Audiard, la respuesta de la actriz no ha sido la adecuada; y es que lejos de reflexionar y disculparse de manera sincera, sólo ha tratado de justificarse: "Se está haciendo la víctima. Habla de sí misma como víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no duelen. Es como si pensara que las palabras no duelen".

A pesar de la controversia, y unos cuántos días de que se celebre la entrega de Oscar, el creador aseguró que continuará promoviendo "Emilia Pérez", lo único que le aflige es que la película ya no será la protagonista de la conversación.

"Voy a participar en la campaña, pero hay algo triste en todo esto. Pensé que volvería con entusiasmo, pero ahora hay una tristeza que debemos superar", concluyó.

Mientras esto sucede, Netflix decidió eliminar a Gascón de los posters promocionales de la cinta y no costeará los viajes que la protagonista tenía previstos en los próximos días.