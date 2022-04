Debutará en teatro infantil

La diva del cine mexicano Silvia Pinal, manifestó el cariño que le tiene al cantante Luis Miguel, pese al turbulento pasado que lo une con el clan Pinal, al ser el padre biológico de su bisnieta Michelle Salas; a unos días de que el llamado "El Sol" cumpla 51 años de edad.

"Luis Miguel aunque no lo quiera él yo sí lo quiero, es un muchacho talentosísimo, por los países que he viajado he tenido el placer de ver cómo lo quiere la gente, cómo lo apapachan", dijo Silvia Pinal durante el encuentro que tuvo con los medios de comunicación, para anunciar su participación en la obra "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!".

La también estrella del teatro, señaló lo inteligente que ha sido el intérprete al rodearse de gente que le conviene para su carrera, como su exmánager Hugo López, y además volvió a resaltar que Luis Miguel tiene todo para seguir forjando su leyenda, como su belleza y su fortuna.

Esa es la llave que me ayuda a salir y decir, aquí estoy yo señoras y señores, la abuelita que está viejita pero todavía jala... El teatro es un veneno maravilloso sobre todo para los actores, es una bendición de Dio". expresó la actriz, de 91 años

EN MAYO

Silvia Pinal se prepara para hacer su debut en teatro infantil el 8 de mayo, en el escenario que lleva su nombre y que se ubica en la calle de Versalles número 27, en la colonia Juárez; motivo por el cual se dice emocionada y sobre todo ilusionada.

"Siento la alegría de trabajar, en la vida a nosotros los actores si nos dan trabajo es lo mejor que nos puede pasar, en este caso y en este momento yo agradezco a todos lo que me han ayudado para traer a todos ustedes la vida de una viejita medio loca, medio chistosa y rica, que tiene mucho dinero para gasta y lo gasta señores", bromea Pinal sobre su personaje de la abuelita.

DE REGRESO

El productor Iván Cochegrus explicó que durante la pandemia, Silvia Pinal le compartió su deseo de volver al teatro y al verla jugar con su nieto Apolo, supo de inmediato que una nueva versión de Caperucita sería el proyecto ideal para ella y desde el año pasado se dieron a la tarea de preparar este montaje.

Silvia Pinal, que estará compartiendo el escenario con Carlos Ignacio, Norma Lazaren, María Rebeca Alonso, Mary Paz Banquells, Sergio Saldivar y Rebeca Algarín.

El también director de este montaje Carlos Ignacio, señaló que a través de "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", Silvia Pinal está cumpliendo un ciclo porque nunca había hecho teatro infantil en 73 años de carrera artística, por lo que espera sea una grata sorpresa para su público la forma en que se presentará esta diva en este musical.

RECUERDA SU INFANCIA

"Es una cosa muy hermosa recordar la infancia, recordar la juventud, recordar las cosas bellas que se quedaron atrás y que podemos encontrar aquí, en una cosa tan sencilla y simple. Cuando me ofrecieron la obra sí me gustó, porque en mi infancia no tuve la suerte de tener estas cosas para disfrutarlas; por eso me pareció fabuloso poder presentarlas a la gente y que vieran que podía hacer otras cosas que no había hecho nunca y yo espero que les guste", comentó Pinal.

UN GRAN ELENCO

