Película El Halcón debuta en Morelia

Guadalajara, Jalisco

Este largometraje rinde homenaje a la época de oro de la lucha libre mexicana y evoca el estilo característico de las primeras obras de Robert Rodríguez.

La película fue rodada en diversas ciudades de México y contó con el apoyo de varios inversionistas mexicanos, entre los que destaca el presidente de Grupo Omnilife-Chivas, Amaury Vergara, quien elogió el guion y la representación de las tradiciones mexicanas en la película.

"Me encantó el guion, me pareció genial la forma en que Eduardo muestra las tradiciones del México de antes. Me conectó con las películas de El Santo", dijo Amury. Esta no es la primera vez que Vergara apoya el cine mexicano, habiendo respaldado varias producciones a lo largo de los años.

El elenco de El Halcón está compuesto por los actores Ianis Guerrero (Nosotros los Nobles, Club de Cuervos), Guillermo Quintanilla (Los Casi Ídolos de la Bahía Colorada, Señor de los cielos), Ana Jimena Villanueva (Las Bravas FC), Said Sandoval (Club de Cuervos, El Poderoso Victoria), entre otros.

La trama de la película se desarrolla en un México bajo el control de delincuentes, donde la lucha libre es ilegal. En este contexto, un luchador retirado y una valiente mujer policía se unen para buscar venganza contra un despiadado criminal que ha secuestrado a su hijo.