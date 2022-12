Debutará como directora de cine

SUS INICIOS

Swift previamente dirigió videoclips para sus canciones "All Too Well" y "The Man", por los que ganó MTV Video Music Awards. Su video "All Too Well: The Short Film" también es elegible para el Óscar del próximo año al Mejor Cortometraje de Acción Real.

La producción de 14 minutos de "All Too Well: The Short Film" se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Durante una charla en el festival de cine de Toronto de este año, la cantante de "Blank Space" expresó su deseo de dedicarse a la realización de filmes.

AVANTE

"Me encantaría seguir dando pequeños pasos hacia adelante y creo que ahora estoy en un lugar donde el siguiente paso pequeño no es un paso pequeño. Sería comprometerse a hacer una película. Y siento que me encantaría que surja la oportunidad adecuada porque adoro totalmente contar historias de esta manera", dijo.

Swift también comentó que quiere contar historias sobre emociones humanas y que podía verse haciendo proyectos más cómicos e irreverentes.

El próximo año, la estadounidense también realizará su primera gira desde 2018, la cual ya ha roto récords de ventas.