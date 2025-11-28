Aracely Arámbula revela qué pasará con futuro artístico de sus hijos

Después de que se especulara sobre el debut próximo de Daniel, el hijo menor de Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel, la protagonista de "Perfume de Gardenia" despejó las dudas sobre el futuro artístico de sus retoños, Miguel, de 18 años, y Daniel, de 16.

Arámbula y Luis Miguel se conocieron en el antro Baby'O de Acapulco en 2005, comenzaron un romance y en 2006 anunciaron que se convertirían en papás de Miguel; en diciembre de 2008 nació Daniel, su segundo hijo, ambos en Los Ángeles. La separación de la pareja se dio en 2009 en medio de la polémica, misma que continuó varios años después, ya que el cantante no frecuentó a sus hijos ni proporcionó la manutención adecuada, según declaraciones de la actriz, quien siempre cuidó la privacidad de sus hijos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sin embargo, amigos de Aracely han revelado que Daniel canta espectacular, incluso, aseguran que mejor que su padre Luis Miguel; las versiones de un debut artístico y como modelo empezaron a circular desde hace varios meses, sin que hasta la fecha se supiera de manera oficial qué pasará.

Aracely Arámbula negó que el debut de su hijo Daniel se vaya a dar pronto, incluso compartió con "Ventaneando" que sus hijos se espantaron con lo que circuló en los medios sobre su supuesto debut artístico, ya que por el momento están enfocados en la escuela. "Lo que decían del debut y eso no, por ahorita ellos están concentrados en otra cosa, están en sus escuelas, en el deporte, créeme que hasta los asustaron", dijo.

¿Qué prefieren los hijos de Aracely Arámbula?

Arámbula confesó que sus retoños tienen una preferencia por mantener su vida en el ámbito privado, algo que ella respeta. "Realmente no les encanta mucho la fama, a ellos les gusta estar en privado y yo respeto eso". La también actriz de 50 años confesó que a sus hijos no les encantó la dinámica de los famosos, el que las cámaras los persigan, por lo que decidieron apartarse por el momento, aunque no descartó que los ayudaría a figurar en el ambiente artístico siempre y cuando ellos se lo pidan. "Si ellos me pidieran a mí hacer algo artístico, créanme que sería la primera que los pongo ahí, pero la verdad es que no les gusta mucho esto, están más apartados, no les encantó que los persigan, que las cámaras, entonces es importante respetar lo que sienten", reiteró.