Regresa al teatro

NADA SENCILLO

Aunque no es tan frecuente que haga teatro, Jorge Salinas comentó que no es la primera vez que le toca entrar a una obra cuando la temporada ya arrancó, pero acepta que "Network" no es sencilla y además sintió un gran compromiso por tratarse del Teatro Insurgentes, pero está feliz que otros compañeros hayan dicho que no para que este "torito" le tocara a él, porque fue un regalo de la vida.

"Este personaje llega en el mejor momento de mi vida laboral, no porque éste sea el mejor personaje, sino porque yo creo que todos los personajes deben ser tratados como el mejor; pero sí me siento más maduro y sobre todo con una comparativa con un gran histrión, con un icono que se llama Daniel Giménez Cacho, al cual yo respeto y admiro desde siempre; quizá si lo estuviera haciendo otro actor hubiera dicho que no, pero precisamente porque era él dije que sí".

Jorge Salinas explicó que no tuvo mucho tiempo para hacer trabajo de mesa, porque debían avanzar rápido con el montaje, además de que el director Francisco Franco no pudo trabajar de inicio con él, pero tuvo el apoyo de compañeros como Luis Miguel Lombana que le iban llevando en el escenario; pero cuando al fin hace unos días pudo tener las anotaciones del director, aseguró que su interpretación cambió abismalmente.

La noche que subió al escenario a dar vida al conductor de noticias Howard Beale, Jorge Salinas supo entender muy bien la desesperanza y el hastío que este personaje vivía, no sólo por estar pasando por una reciente viudez en soledad, porque durante su matrimonio de más de dos décadas no tuvo hijos, sino también por lo voraz que a veces pueden ser los medios de comunicación, donde lo único que importa en la cantidad de audiencia que pueden tener.

"Creo que el mensaje de esta puesta en escena no sólo es, no le creas a la televisión, sino deja de estar huyendo de tu vida, deja de huir de la realidad, deja de echarle la culpa al gobierno, éste siempre te va a mentir y la televisión jamás te va a mostrar la verdad; entonces, la verdad la tenemos que ver nosotros en la calle, en la corrupción de los políticos y de nosotros mismos. Esta obra va mucho más allá de la crítica a los corporativos de la comunicación, sino de introspección", comentó Salinas.

Durante casi dos horas Jorge al lado de su compañera debutante Ximena González-Rubio, mostraron cómo sus personajes daban una mirada cruda de lo que es el manejo de la información, pero con un humor negro que hicieron reír al público en momentos que se consideraría políticamente incorrecto, por la seriedad de los temas que plantean; incluso, hizo gritar al público "¡Estoy hasta la madre y no lo voy a tolerar!", una de las frases emblemáticas de su personaje.

Al final, el público se puso de pie para regalarle a toda la compañía un prolongado aplauso y además el reconocimiento de su productor Claudio Carrera, quien destacó el arduo trabajo que hicieron para esta segunda temporada, ya que se ensayó nuevamente desde cero la obra "Network", porque no sólo entraron protagonistas nuevos, sino que también los actores del ensamble cambiaron de papel.