Ricky Martin pedirá la tenencia compartida de sus dos hijos

CIUDAD DE MÉXICO

El artista compartió que la decisión de separarse se había estado gestando durante un largo período, incluso antes de que la pandemia llegara a nuestras vidas. "Jwan Yosef y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico", comentó Ricky Martin.

Su relación con su expareja es sorprendentemente armoniosa, compartiendo momentos de complicidad y apoyo mutuo. "Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos", añadió.

El cantante también dejó en claro su deseo de rehacer su vida amorosa en el futuro, compartiendo su anhelo por el amor y la compañía en su vida. "Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad", afirmó Ricky Martin.

Uno de los aspectos más destacados de esta situación es la manera en que sus hijos mayores han reaccionado ante la noticia de la separación. Ricky Martin compartió que sus hijos expresaron su apoyo y preocupación por su bienestar. "Cuando les dijimos fue como 'bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien'", reveló el cantante.

Además, se ha sabido que Ricky Martin ha presentado una solicitud para obtener la tenencia compartida de sus dos hijos menores, Lucía y Renn, que tuvo en común con Jwan Yosef. Esta decisión muestra su compromiso por mantener una crianza conjunta y continua participación en la vida de sus hijos, asegurando que su bienestar y felicidad siguen siendo una prioridad.