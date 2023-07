Máxima ganadora de Premios Juventud

San Juan, Puerto Rico

La intérprete de ´Moscas en la Casa´ se llevó ocho galardones en las categorías a Artista Femenina, Girl Power, Mejor Canción Para Mi Ex, Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colab Pop/Urbano, Mejor Urban Track, Social Dance Challenge y Tropical Mix.

"Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad es que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad.

"Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser una mejor música, mejor artista y si se puede también una mejor persona", dijo la barranquillera.





Igualmente, fue honrada con el reconocimiento Agente de Cambio, por su labor filantrópica enfocada en la educación y nutrición de los niños, en las artes y las causas hacia el empoderamiento femenino.

"Hay lugares en el que la gente que nace pobre muere pobre, lugares donde se discrimina por su preferencia sexual, color de piel o por su clase social, es un mundo imperfecto, pero que está en constante cambio", reflexionó.

La cantante, de 46 años, no desfiló por la alfombra roja del evento, pero acudió a la gala con sus dos hijos Sasha y Milan.