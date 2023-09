A punto de mudarse

La ex pareja convivió como esposos durante más de 20 años y a pesar de que llevan desde febrero separados, la animadora no niega que pudiera sorprender una reconciliación. "Yo nunca digo nunca, podría ser, hay mucho amor entre nosotros, mucho apoyo y mucha compresión, somos una familia muy bonita, somos una pareja que hemos estado en las buenas y en las malas, en momentos muy, muy juntos, y que no nos hemos soltado, no sé, de pronto puede suceder que la vida nos dé un vuelco bonito", explicó Legarreta a la prensa.