En medio de la polémica

Ciudad de México

Niurka Marcos, conocida por sus polémicas declaraciones, se encuentra en el centro de la atención tras revelar que podría enfrentar un proceso legal por parte de Vix, el servicio de streaming que transmite "La casa de los famosos México". Esto ocurrió después de que la vedette instara al público a cerrar sus cuentas del servicio debido a los supuestos fraudes presentes en el programa. Ahora, la famosa ha dirigido sus críticas hacia Rosa María Noguerón, la productora del popular reality show.

El 11 de julio pasado, la madre de Emilio Osorio, concursante y miembro del Team Infierno, expuso algunas anomalías en redes sociales, lo cual se compartió posteriormente a través de videos en TikTok.

Niurka, furiosa, acusó a la producción de favorecer al Team Cielo, especialmente a Jorge Losa, a quien señala de siempre ganar los retos junto con Mariana ´La Barbie´ Juárez.

SE MANIFIESTAN LOS FANS

La vedette argumentó que en emisiones anteriores la producción habría ayudado a que Mariana ganara el título de Líder de la semana, otorgándole inmunidad en las nominaciones y la posibilidad de salvar a uno de los cuatro participantes nominados. Estos señalamientos, incluso, han llevado a algunos fanáticos a considerar manifestarse afuera de las instalaciones de "La Casa".

"Tres veces líder (Losa) para protegerlo, es evidente. Lo pusieron ahí regaladito con toda la logística de los juegos. Se creen que el público es pe...", expresó "Mamá Niu".





VA CONTRA NOGUERÓN

Marcos no sólo retomó la polémica del reality, sino que también dio a conocer algunas situaciones particulares con Noguerón.

"Rosa María Noguerón... ni modo, te pusiste de pechito mamacita, dicen que el que se lleva se aguanta nena ¿oíste? y tú a mí no me matas el hambre, tú fuiste la que programaste aquella tan grande promoción de desprestigio para convencer a la audiencia que me sacara de la temporada que yo hice con Telemundo", dijo la cubana.

De acuerdo con su versión, la bailarina ya estaba enterada de la aparente campaña de desprestigio que María habría iniciado en su contra cuando trabajaban juntas en la televisora.

DEFIENDE A SU HIJO

"¿Creías que no te reconocía o no sabía? Tan bobita, te voy a enseñar mi amor cómo se hacen las cosas ¿entendiste? Tienes que ser muy tóxica y maquiavélica para planear, producir tanta maldad. ¿Tú creíste que porque metiste a mi niño me iba a quedar quietica?", agregó.

Por otra parte, la productora recibiría a Niurka en un camerino para hablar sobre el reality. "Por eso me recibiste en el camerino tan cariñosa y en ésta última gala te me fuiste a sentar a las piernas y me dijiste: ´tú vas a ser la que apoye al cuarto infierno´, pues sí, la única porque todos en las galas le están echando mie...", compartió.