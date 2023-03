Se pasa de indiscreta

Ciudad de México

"Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en tres ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en cinco años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital.

Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste", se lee en una publicación que hizo Del Castillo en su cuenta de Instagram.

SE CUELGA DE SU FALLECIMIENTO

Incluso, que acudió a ella para hacerse tratamientos basados en técnicas espirituales.

"Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma".

Lo que más se destacó de su larga despedida fue que los internautas señalaron a Verónica de hacerle promoción a su negocio de oxígeno líquido, por lo que la tacharon de mal amiga y de querer colgarse del fallecimiento de la actriz.