La acusa de hacerle bullying

"Alguien, por favor, vaya a ver cómo está Britney Spears", escribió Milano.

La actriz de Hechiceras posteó esto debido a que la intérprete de "Toxic" cerró sus redes sociales, pues asegura que sus seguidores la hirieron, ya que criticaban su contenido, como sus bailes o posteos de comida.

PIDE APOYO NO ATAQUES

"Me entristece ver cosas sobre mí de gente que no me conoce!!! ¡¡¡Esto definitivamente se siente como una forma de bullying!!!", escribió Britney Spears en compañía de una foto del tuit de Milano.

"¡Chicas, se supone que debemos apoyarnos unas a otras, no derribarnos las unas a otras!", agregó la intérprete de "Gimme More"

Hace unos días la cantante regresó a Instagram para afirmar que no está teniendo crisis nerviosas y que cerró su cuenta por ataques a su persona.