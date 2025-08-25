Mia Talerico, la actriz que creció junto a 'Buena suerte Charlie'

"Buena suerte Charlie" es una serie de comedia estadounidense que se emitió a través de Disney Channel del 4 de abril de 2010 al 16 de febrero de 2014.

Teddy, PJ y Gabe Duncan son unos adolescentes que llevan una vida típica, hasta que la llegada de su hermana pequeña, Charlie, y pone toda la casa de cabeza. Su vida ahora tendrá que adaptarse a integrar a la bebé a sus rutinas y a sus actividades.

El elenco principal de la serie estuvo conformado por Bridgit Mendler, como Teddy; Jason Dolley, como PJ; Bradley Steven Perry, como Gabe; Leigh-Allyn Baker y Erick Allan Kramer, como los padres; y nada más y nada menos que Mia Talerico, quien dio vida a la icónica Charlie.

La serie fue aclamada y conocida por el personaje de Charlie, a quien Mia Talerico comenzó a interpretar cuando tenía únicamente 11 meses de edad.

Tras cuatro exitosas temporadas, la popular serie de Disney llegó naturalmente a su fin. Mia Talerico, tenía 4 o 5 años cuando se grabó la última temporada de "Buena suerte Charlie".

Actualmente, Talerico tiene 16 años de edad -cumplirá 17 el 17 de septiembre- y se encuentra estudiando la preparatoria.

Es creadora de contenido e influencer y sube videos relacionados a la industria de la moda, la belleza, recetas de comida y estilo de vida en general.

Su nombre ha surgido en redes, ya que hace algunos días, la actriz hizo una publicación en Instagram sobre su primer día de escuela en el 11 grado -segundo año de preparatoria en México- y se volvió viral.

Diversos usuarios destacan su incredulidad ante el hecho de que esa es la pequeña bebé y niña que solían ver en "Buena suerte, Charlie".

Luego de vivir sus primeros años en el ojo público y crecer en la pantalla junto con el personaje de Charlie, Mia Talerico continuó con su carrera como actriz.

En 2015 participó en un cortometraje llamado "Shadow Theory". Dos años después, en 2017, interpretó a Larissa McAdams en otro cortometraje titulado "Photographic Memory".

De 2018 a 2022 dio vida a Page Roger, como parte del elenco principal de la serie "Mani", de Brat TV. Y en 2023 interpretó al personaje de Molly en la serie dramática, "Conrad".