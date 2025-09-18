Cumple sueño de grabar con El Mariachi Vargas de Tecalitlán

Con más de cinco décadas de trayectoria, una infinidad de premios y haber compartido el escenario con grandes figuras de la música, cualquiera creería que en la vida de Napoleón no existiría ningún sueño que le faltara por cumplir.

Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad, y es que, para el llamado "Poeta de la canción" uno de sus más grandes anhelos era colaborar con una famosa agrupación mexicana: el Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Hoy, este sueño ya es una realidad, gracias a "De corazón mexicano", su más reciente disco y en el que hace una recopilación de sus éxitos más sonados, pero vestidos de la música de mariachi.

Durante la presentación del álbum, el intérprete de "Vive" habló sobre la experiencia de grabar el famoso mariachi, una oportunidad jamás pensó tener.

"Después de haber sido boleador de zapatos y vendedor de periódicos, quién iba a decir o creer que ahora estoy en el mismo escenario que los integrantes del Mariachi Vargas Tecalitlán, a quienes siempre he admirado", dijo.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por la agrupación; incluso, se dijo honrado de trabajar juntos.

"Nunca imagine? que iba a grabar un disco con ustedes. Me siento muy honrado", agregó.

"Pajarillo", "Hombre" o "Eres", en versiones rancheras, son algunos de los temas que contiene el material discográfico, además de un par de canciones inéditas: "Deja tocar tus manos", compuesta por su hijo José María, y "Si tu? me quisieras", piezas que define como una nueva página en su historia.